/627871/رئيس-مجلس-النواب-العلاقات-المصرية-الصينية-راسخة-ولدينا-قواسم-حضارية-مشتركة-صور

عقد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ‏اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أبريل 2021، اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفرانس مع السيد/ لي تشان شو، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.‏

رئيس مجلس النواب يوجه التهنئة إلى جمهورية الصين الشعبية

في مستهل الاجتماع، وجه السيد المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى جمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الحزب الشيوعي الصيني، واصفاً الصين بالشريك الاستراتيجي المهم، مشيراً إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

رئيس مجلس النواب يشيد بنجاح الصين فى السيطرة على كورونا

وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بنجاح الصين في السيطرة على جائحة كورونا، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين في مواجهة تحديات تلك الجائحة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة على دعم ومساندة الصين منذ بداية الأزمة، كما استعرض سيادته مع نظيره الصيني العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة، معتبراً أن العلاقات البرلمانية المصرية الصينية تمثل قناة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، وجه السيد/ لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التهنئة للمستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة المجلس، معرباً عن تقديره لعقد ذلك الاجتماع الافتراضي.

وأشارا رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أن العلاقات المصرية الصينية تُعد نموذجاً فريداً للعلاقات الصينية مع الدول العربية والإفريقية، كما أكد السيد رئيس البرلمان الصيني على أهمية الاستعراض الدوري للعلاقات المصرية الصينية وتبادل وجهات النظر بين مصر والصين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مضيفاً بأن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.