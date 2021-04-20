/627872/فرصة-للإنتقام-مواجهة-مرتقبة-بين-الأهلي-و-الزمالك-السبت-القادم-تفاصيل

شهدت الأيام الماضية مواجهات عديدة بين قطبي الكرة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات، ويبدو أن الشهر الكريم يرفض الإنتهاء دون مواجهات نارية أخرى بين الأهلي والزمالك ، بخلاف اللقاء المقرر بين الفريقين في العاشر من مايو المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، فمن المحتمل أن يتواجه الفريقان في نهائي كأس مصر لكرة اليد يوم السبت القادم.

ويواجه الأهلي فريق الزهور في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد، بينما يلاقي الزمالك منافسه هليوبوليس في نفس الدور، وفي حالة فوز الفريقان، سيصبح النهائي بين قطبي الكرة المصرية من جديد، والمقرر إقامته في تمام التاسعة من مساء العاشرة والنصف القادم، على صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

لقاء جديد بين الأهلي و الزمالك

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد بنتيجة 18 – 17 ، بعد اللجوء لتلك اللقاء عقب تعادل القطبين في المباراة الختامية للدوري بنتيجة 28 – 28 على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج يستعرض قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.

الأهلي يفوز على الزمالك

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك في المواجهة التي جمعت الفريقان على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 30 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الفارس الأبيض المتصدر بـ 33 نقطة لكن مازال يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة.