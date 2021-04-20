/627874/هربت-بـ-500-مليون-جنيه-الأمن-يضبط-مستريحة-المنوفية

بعد قيامها بالنصب علي المواطنين وجمع أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه، تمكنت الأجهزة الأمنية في قسم بندر قنا، من ضبط مستريحة المنوفية، وشهرتها “أم عبده” بتهمة النصب على عدد من المواطنين وجمع مبالغ كبيرة، يأتي ذلك بعد إيهامها للبعض بقدرتها على توظيف أموالهم، مقابل أرباح هائلة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم بندر قنا يفيد بضبط مستريحة المنوفية ، وشهرتها “أم عبده”، والمقيمة بقرية الباجور بالمنوفية بتهمة النصب على المواطنين وجمع مبالغ مالية كبيرة، بعدما أوهمت ضحاياها بقدرتها على توظيف أموالهم، مقابل أرباح هائلة وكبيرة جداً.

جمعت ام عبده هذه المبالغ المالية الكبيرة، بعدما أوهمت ضحايا بقدرتها على توظيف أموالهم، مقابل أرباح هائلة وكبيرة جداً، تصل 10% شهريا، الأمر الذي شجع كثيرا من المواطنين على استثمار مدخراتهم لديها، كما أن البعض اقترض مبالغ مالية ضخمة، بحثاً عن الربح الكبير والسريع، ما جعل منهم فريسة سهلة لها، التي استولت على أموالهم واختفت عن الأنظار، دون أي أثر لها.

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضراً، بحسب أمن المنوفية ، تتُهم فيهم بالحصول على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.

وأكد عدد من المتقدمين بالمحاضر أنهم جمعوا تلك الأموال من أقاربهم، بهدف تشغيلها، وقامو بإعطائها الأموال.