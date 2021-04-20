/627875/تسريب-البيانات-في-فيسبوك-خطط-وإجراءات-جديدة-تعرف-عليها

واجه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يقوده مارك زوكربيرج، انتقادات عدة مؤخرًا بسبب اختراق الحسابات وتسرييب البيانات.

ويظهر فيسبوك في وضع العاجز، خاصة بعد عدم مقدرته مواجهة 533 مليون حساب مستخدم، تم تسريبه على الإنترنت، وهذا الأمر ليس للمرة الأولى.

بينما حاولت شركة فيسبوك أن تشرح كيف تخطط لمكافحة اختراق حسابات المستخدمين، وتقديم نوع من الطمأنينة للمستخدمين وقالت إن لديها فريقًا مخصصًا لسوء استخدام البيانات الخارجية (EDM) يضم أكثر من 100 شخص يضم محللين ومهندسين وعلماء بيانات يعملون على اكتشاف وحظر وردع تجريف وجمع البيانات.

وقالت الشركة: "نظرًا لأن أدوات الجمع تحاكى الطرق التى يستخدم بها الأشخاص منتجاتنا بشكل شرعي، فلن نتمكن أبدًا من منع جميع عمليات الجمع بشكل كامل دون الإضرار بقدرة الأشخاص على استخدام تطبيقاتنا ومواقعنا الإلكترونية بالطريقة التى يستمتعون بها، وهذا يعنى أنه يتعين علينا محاولة تحقيق التوازن الصحيح والاعتماد على مجموعة متنوعة من الأساليب لمعالجة التجريف”.

فيما يقول فيسبوك إنه يهدف لجعل من الصعب على أداوت الهاكرز الحصول على البيانات من خدماتنا فى المقام الأول ويصعب الاستفادة منها إذا فعلوا ذلك.

توظيف حدود الأسعار وحدود البيانات

وأوضح موقع فيس بوك أنه لجعل الأمر أكثر صعوبة على أدوات جمع البيانات، فإنه يخطط لتوظيف حدود الأسعار وحدود البيانات، والتي هي "الطبقة الأولى فقط من الحماية".

قيود البيانات تمنع الأشخاص من الحصول على بيانات

وأضافت الشركة "يحدد السعر عدد المرات التى يمكن لأى شخص أن يتفاعل فيها مع منتجاتنا فى فترة زمنية معينة، بينما تمنع قيود البيانات الأشخاص من الحصول على بيانات أكثر مما يحتاجون إليه لاستخدام منتجاتنا بشكل طبيعي".

المزيد من الأسلحة

وبصرف النظر عن حدود الأسعار، تدعى الشركة أن لديها المزيد من الأسلحة فى ترسانتها المفترضة، والتى قالت إنها لن تفصح عنها خوفًا من "إعطاء خارطة طريق للكاشطات".

أنماط فى النشاط والسلوك المرتبط

لكنها قالت إنها ستبحث "عن أنماط فى النشاط والسلوك المرتبط عادةً بنشاط الكمبيوتر الآلى وإيقافه، وقالت الشركة أيضًا إن فريق EDM التابع لها لا يزال يبحث عن الكاشطات المشتبه بها.

فيسبوك ينافس كلوب هاوس

بينما أعلنت شركة فيسبوك عن منتجات متعددة، تركز على المحتوى الصوتي على النص أو الصور أو الفيديو، وسيتم إطلاق المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا لما نقله موقع the verege.

منافسًا لتطبيق الصوت الاجتماعي

والجدير بالذكر أن Facebook سيطلق بالفعل منافسًا لتطبيق الصوت الاجتماعي Clubhouse مع ميزة تسمى Live Audio Rooms قريبا.

وسيتم طرحه أولاً على المجموعات والشخصيات العامة كاختبار، ولكنه سيتوسع إلى Messenger أيضًا.

وسيتمكن المستخدمون من تسجيل محادثاتهم وتوزيعها، ويمكن للأشخاص فرض رسوم على الوصول إلى هذه الغرف إما من خلال اشتراك أو رسوم لمرة واحدة.

صندوق منشئ الصوت

ولجذب الأشخاص للانضمام يقول Facebook إنه يقدم صندوق منشئ الصوت، حيث يمكن أيضًا تحويل كل هذه المحادثات إلى "مقاطع صوتية"، وهي ميزة قادمة تتيح للأشخاص إنشاء مقاطع صوتية قصيرة ومشاركتها جنبًا إلى جنب مع موجز خوارزمي للترويج لها.

استوديو صوت في جيبك

ووفقا للتقرير ستعيش المقاطع الصوتية ضمن موجز الأخبار الأوسع، وسيتمكن المستخدمون من تسجيلها في أداة منفصلة داخل Facebook ، والتي تصفه الشركة بأنها "استوديو صوت في جيبك".