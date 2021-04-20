إنفوجراف.. بدائل شارع الهرم قبل إغلاقه لإنشاء المترو

جدة - نرمين السيد - ومن أهم المحاور الجارى العمل عليها، محور الزعيم السادات "ترسا سابقا"، الذى يعد من أهم الطرق التى تساعد على تسيير حركة المرور فور إغلاق شارع الهرم، إلى جوار شارع فيصل وخاتم المرسلين.

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