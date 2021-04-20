وزير التنمية المحلية: لن نتسامح فى موضوع الجراجات والمخالفات الجسيمة

جدة - نرمين السيد - قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الجامعات تم إشراكها بشكل قوى جدا فى اشتراطات البناء، موضحًا أن هناك 4 جهات تشرف على العملية وهى المراكز التكنولوجية ويتم فيها إنهاء الأوراق، والجامعات تقدم الجزء الفنى المتعلق بالمراجعة الفنية، ولجنة فحص مكونة من المحليات وكليات الهندسة وبعض الجهات الخاصة بالإسكان، ونقابة المهندسين.





وأوضح شعراوى، أن المبانى المتواجدة على الكورنيش أو المحاور لها اشتراطات، وحينها يتقدم صاحب الأرض بطلب إلى المحافظ، ويقوم المحافظ بعمل مذكرة وتعرض على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، ويحصل صاحب الأرض على الأدوار التى يريدها طبقا لمساحة الأرض وعرض الشارع. وشدد على أنه لن يكون هناك تسامح فى موضوع الجراجات والمخالفات الجسيمة، مضيفًا: "دى أرواح مواطنين". جاء ذلك فى تصريحات لوزير التنمية المحلية، على هامش احتفالية تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة فى 8 محافظات.

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