أرضى و4 طوابق.. محمود شعراوى يتحدث عن اشتراطات البناء الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح شعراوى، أنه تم تحديد ارتفاعات المبانى بناء على عرض الشارع وأقصاها دور أرضى وأربعة أدوار، إضافة إلى تضمين كود الجراجات بعد زيادة عدد السيارات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال: "مش هنقدر نوسع الشوارع أكتر من كده وإلا ههد بيوت".

وعن كود الجراجات قال: "ينطبق على الشقق طبقا للمساحة، فمثلا 90 مترا سيارة و150 مترا سيارتين، و300 متر 3 سيارات".

جاء ذلك فى تصريحات لوزير التنمية المحلية، على هامش احتفالية تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة فى 8 محافظات.