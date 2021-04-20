جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية". واطلع الرئيس فى هذا الإطار على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضى، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها. ووجه الرئيس بتحقيق أقصى عائد اقتصادى واستثمارى ممكن لتلك الأصول ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضى ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل فى هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى للإسراع فى تحقيق تلك الأهداف التى تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس يوجه بتحقيق أقصى عائد لأصول القطاع العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.