فيديو- مصر أرض الصالحين.. والد السيدة نفيسة المشهور بفك كرب الغارمين

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن على أبى طالب كرم الله وجهه.





وقال جمعة، إن أهل مصر تعلقوا بالسيدة نفيسة رضى الله عنها كثيرا لورعها وصلاحها واستجابة دعائها وسيرتها الطيبة كونها من نسل آل البيت الكرام.

وأوضح جمعة، أن السيدة نفيسة رضى الله عنها مكثت فى مصر 15 عاما، بينما مكث والدها الحسن الأنور بن زيد الأبلج من سنتين إلى 3 سنوات ولكنه خلال هذه الفترة عرفه عنه كرمه وتقواه، فضلا عن شهرته فى فط كرب الغارمين، فما من أحد قصده لفك دين عليه إلا وغاده وهو مجبور الخاطر، فهو كان لا يسدد الدين فقط بل كان يزيد على قيمته، فلذلك أحبه الناس كثيرا لوقوفه مع الضعفاء والمحتاجين وأصحاب الأعذار.

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