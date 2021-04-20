الأعلى للإعلام: الترخيص غرضه الحماية ليس التقييد

جدة - نرمين السيد - نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.





حضر الاحتفالية الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، والسفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتيه.

ورحب الكاتب الصحفى كرم جبر بالحضور، ووجه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، مضيفًا أن احتفالية اليوم لتسليم المواقع والقنوات الفضائية التى وفقت أوضاعها، شهادات اكتمال الترخيص مثلما حدث الأسبوع الماضى فى احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة وتم تسليم معظم الإصدارات القومية شهادات الترخيص.

وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن الإعلام المصرى لعب ومازال دورًا كبيرًا فى القضايا الوطنية المهمة وشكل خط دفاع قوى للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما فى توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

وأضاف، أن ترخيص الوسائل الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصحف هى عملية تنظيم قانونية، غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية، وليس التقييد، مطالبا جميع الكيانات الإعلامية بالمبادرة بتوفيق أوضاعها، قائلا: «نرحب بجميع الكيانات الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية الراغبة فى العمل بمصر ونعمل على تقديم جميع التسهيلات اللأزمة».

وأوضح أن المجلس يهدف إلى استمرار اللقاءات مع الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك مع الوزراء والمسؤولين كونها لقاءات هادفة للغاية، مضيفا أن المجلس عقد ما يقارب من 15 لقاء مع مسؤولين ووزراء وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا المصرية الهامة، مثل قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه أصبح هناك جسر تواصل بين الإعلاميين والوزراء والمسؤولين وصناع القرار من خلال تلك اللقاءات.

وأوضح أنه ناقش خلال لقائه السفير الفرنسى، الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى خلال مفاوضاته الشاقة مع الشركات المالتى ميديا العالمية والتى تريد فرض سيطرتها فيما تعمل الدول على وضع ضوابط لحماية الإعلام الوطنى.

وعقب ذلك قام الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسليم الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له .

ويشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد نصت على أنه « لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».

ونصت المادة 70 الفقرة الثانية على «تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة».