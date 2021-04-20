أحمد راشد يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لدعم منظومة الصحة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - طالب أحمد راشد، محافظ الجيزة، بزيادة الاعتمادات المالية لدعم منظومة الصحة فى المحافظة، مشيراً إلى أن المخصصات المالية التى تم توفيرها لملف الصحة داخل محافظة الجيزة مجرد مسكنات.





وقال محافظ الجيزة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، فى رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، حول مستشفى بولاق الدكرور: "تم التواصل مع وزيرة الصحة من أجل تطوير والبدء فى تنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور، وسوف يتم إصدار رخصة هدم لتطويرها"، مشيراً إلى أن ملف الصحة يحتاج دعم أكثر من المتاح الآن. وأكد محافظ الجيزة، أن ملف الصحة يحتاج للدعم أكثر، خاصة المستشفيات داخل المحافظة أوضاعها غير مرضية.

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