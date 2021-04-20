فيديوجراف.. بعد توجيه الرئيس.. خطة الحكومة لتطوير الفسطاط

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع تطوير الفسطاط:- يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتطوير منطقة حديقة الفسطاط فى مصر القديمة، لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجى مع التطوير الذى تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومى للحضارة المصرية.

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