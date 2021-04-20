فيديو.. مدير مستشفى سجن برج العرب: الداخلية لا تقصر فى رعاية النزلاء صحيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير المستشفى، أن أى نزيل يريد علاج أو إجراء طبى أو عربة إسعاف يتم توفيرها فورا، لافتًا إلى أنه منذ 1 أغسطس 2020 وحتى 31 يناير 2021 تم إجراء 509 عمليات جراحية، وفى آخر شهرين زادوا إلى 650 عمليات.

وأكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن أى نزيل تستدعى حالته إجراء طبى فى الخارج يتم إخراجه بصحة طاقم الحراسة وفريق طبى لحين الوصول إلى المستشفى.

وأوضح أن الوزارة تهتم بالرعاية الصحية بالنزلاء اهتمام بالغ، لافتًا إلى أن المستشفى به أجهزة على أعلى مستوى.

ونظم قطاعا حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية، زيارة لسجن برج العرب، و شارك فى الزيارة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والإعلاميين، وعدد من المراسلين الأجانب.