صور.. رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية الصينية راسخة وقوية

جدة - نرمين السيد - عقد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ‏اليوم الثلاثاء، اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفرانس مع لى تشان شو رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.





ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وفقا لبيان صحفى، التهنئة إلى جمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الحزب الشيوعى الصينى واصفاً الصين بالشريك الاستراتيجى المهم، مشيراً إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.





أشاد رئيس المجلس، بنجاح الصين فى السيطرة على جائحة كورونا، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين فى مواجهة تحديات تلك الجائحة، ومشيراً إلى أن الدولة المصرية كانت حريصة على دعم ومساندة الصين منذ بداية الأزمة، كما استعرض مع نظيره الصينى العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة، معتبرا أن العلاقات البرلمانية المصرية الصينية تمثل قناة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، وجه لى تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة المجلس، معرباً عن تقديره لعقد ذلك الاجتماع الافتراضى، ومشيراً إلى أن العلاقات المصرية الصينية تُعد نموذجاً فريداً للعلاقات الصينية مع الدول العربية والإفريقية.

كما أكد رئيس البرلمان الصينى، على أهمية الاستعراض الدورى للعلاقات المصرية الصينية وتبادل وجهات النظر بين مصر والصين على جميع المستويات، خاصة على الصعيد البرلمانى، مضيفاً بأن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين فى المجالات كافة.