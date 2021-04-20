/627876/الحكومة-تطرح-مشروع-متكامل-لنقل-زرايب-الخنازير-ومستودعات-القمامة-خارج-المنطقة-السكنية

قال ممثلي الحكومة فى أجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة بشان نقل زرايب تربية الخنازير وتجميع القمامة إلى خارج منطقة المهندسين، أن الحكومة تعمل علي حصر كامل لجميع المواطنين بالمنطقة من خلال التفتيش وعمل المحاضر،و بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي لاعطائهم صفة وظيفية، مؤكدا على ان الحكومة بصدد عمل دراسة لتحديد انسب الاماكن لنقل القمامة والخنازير من المنطقة، وأرجع ممثلوالحكومة هذه الاززمة إلى تواجد المواطنين فى هذه المنطقة منذ فتر مما كون تراكم ثقافي لديهم.

التراكم الثقافي ومخلفات البناء

وأكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على اهمية التراكم الثقافي ،لافتا إلى أن التعدي على الأراضي ومخلفات البناء كان له ايضا تراكمات ثقافية بمصالح ومافيا تجاوزت المليارات، مثمنا تصدي الدولة لها،فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون.

ممثلي الحكومة :لدينا تصور لنقل زرايب الخنازير والقمامة

وتابع ممثلي الحكومة ، أنه سيتم عقد اجتماع غدا مع الحكومة والمحافظ لوضع مخطط وتصور لنقل زرايب الخنازير خلال شهر ، والذي يعتمد على ايجاد مكان بديل تحدده الحكومة، ومن جانبه ارجأ السجيني قرار موعد النقل 45 يوما لتحديد المكان المناسب

اقرا ايضا:رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية الصينية راسخة.. ولدينا قواسم حضارية مشتركة «صور»

وعقبت شيماء حلاوه ، عضومجلس النواب، مشيرة إلى ضررورة نقل القمامة من منطقة المهندسين ن حيث أنها تمثل منطقة حيوية وسط البلد .

وأشار ممثلو الحكومة إلى ضرورة وجود حل يضمن خروج الصناعات غير الرسمية ،مثل القمامة وتربية الخنزير من المنطقة، ولابد من وجود تطوير للبنية الاساسية والتحتية فى الجيزة من خلال انشاء مدفن صحي فى المرحلة الاولي على مساحة 10 أفدانه 35 مليون جنية فى منطقة شبرامنت والمرحلةالثانية تشمل 3 مدافن صحية و3 محطات تصريف.

ولفت ممثلو الحكومة إلى أن عمليات الجمع والنقل السليم للقمامة والخنازير تتم بالتنسيق بين الهيئة والشركات الصغيرة ووزارة البيئة ومحافظ الجيزة ، لافتا إلى الحاجة إلى تطبيق الرسوم الجديدة المطبقة للقانون 202، والذي يضمن استدامة التمويل وتوفير العقود ، مؤكدين على تحويل المنطقة لمجمع سكني ونقل جميع الانشطة خارج المجمع سواء القمامة أو تربية الخنازير.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب احمد السجيني عضو مجلس النواب ، لمناقشة بعض طلبات الاحاطة المقدمة من النواب وبحضور محافظ الجيرز اللواء احمد راشد للرد عليها