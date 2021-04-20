/627877/شحاتة ابوزيد-يتقدم-بطلب-إحاطة-لإنشاء-وحدة-محلية-بالكريمات

تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني أعمالها علي مدار اليوم وغدا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها.

وتستعرض لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عبدالوهاب خليل، وشحاته ابوزيد وكيل لجنة الصناعة بشأن إنشاء وحدة لتوافر المقومات المطلوبة إنشائها واستحداث وحدة محلية باطفيح بالكريمات .

وأكد النائب شحاته ابوزيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن طلب الإحاطة المقدم بإنشاء وحدة محلية بالكريمات أننا في منطقة الكريمات بها كافة المقاومات وهي منطقة لوجستية بما تمتلكه من مقاومات أساسية من وجود ٤ محطات كهرباء والنقطه الشرطية متواجده وكذلك الأرض الزراعية متاحة ومساحات متواجده جاهزة لاستقبال اي تطوير يخدم المواطنين.

وأكد ابوزيد خلال الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية أننا تقدمنا بالفعل للمحافظة بناء علي طلب شعبي بطلب مستوفي كافة الشروط خاصة وأن الوحدة المحلية ستخدم أكثر من ٤٥ الف نسمه ونحن في ظل ما نستعرضه علي المحافظة ببناء وحدة محلية بالكريمات ستعود علي المحافظة بالنفع مؤكدا علي أن رفع المعاناه عن المواطنين مسؤلية الجميع.

ومن جهته أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه لايوجد مانع في إنشاء الوحدات المحلية خاصة أن الاحياء والمراكز تحتاج إلي إعادة التقسيم مشيرا إلي أن هناك خطوات لتخفيف العبء عن المواطنين .

وأكد محافظ الجيزة أننا هنعيد الدراسة مرة أخري في حي الكريمات خاصة في ظل حياة كريمة ومظلتها الاجتماعية لكل المواطنين مكلفا قيادات المحافظة لإعادة الدراسة لإنشاء الوحدة المحلية بالكريمات .