/627878/عبدالوهاب-خليل-يطالب-بسرعة-الاجراءات-بشأن-مستشفى-أطفيح -صور

استأنفت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عملها، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة للرد عليها.

طلبي إحاطة مقدمين من النائبين عبدالوهاب خليل وشحاته ابوزيد

واستعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عبدالوهاب خليل، وشحاته ابوزيد، وكيل لجنة الصناعة، بشأن إنشاء وحدة لتوافرالمقومات المطلوبة إنشائها واستحداث وحدة محلية بأطفيح بالكريمات.

عبدالوهاب خليل: تم اعتماد مالى كبير لمستشفى أطفيح

وأكد عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، على أن مستشفي أطفيح تم اعتماد مالي كبير لها ورسومات هندسية، مشيرا إلي أن رئيس الدعم الفني لوزارة الصحة لن يتم طرح المستشفي نظرا لدخول محافظة الجيزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، خلال كلمته لعرض طلب الإحاطة، أنه تم اعتماد الميزانية ووضع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفي أطفيح ومسؤولين الوزارة "بيضحكوا علينا " وهناك تأخير في الإجراءات بسبب ورق أو دراسة.

وعن طلب الإحاطة المقدم باستحداث وحدة محلية بالكريمات، أكد عبد الوهاب خليل، أننا تقدمنا بالطلب والملف تم استيفاء كافة الشروط والإجراءات، ونتمني أن تكون هناك وحده محلية لأهلنا وهناك أرض متاحه، مشيرًا إلي أن الهدف هو التخفيف عن المواطنين وأهلنا في الكريمات.

ومن جهته أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لايوجد مانع في إنشاء الوحدات المحلية، خاصة أن الاحياء والمراكز تحتاج إلي إعادة التقسيم، مشيرًا إلي أن هناك خطوات لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أننا هنعيد الدراسة مرة أخري في حي الكريمات خاصة في ظل حياة كريمة ومظلتها الاجتماعية لكل المواطنين مكلفا قيادات المحافظة لإعادة الدراسة لإنشاء الوحدة المحلية بالكريمات.