/627879/رسميا-تعيين-ناصر-الخليفي-رئيس-باريس-سان-ممثل-لاتحاد-الأندية-الأوروبية-حتى-2024
أعلن أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وكارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ ممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية حتى 2024.
وأعلن أمس 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة من عدمها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.
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ريال مدريد
وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.
ومن ناحيه اخري أعلن نادي توتنهام إقالة جوزية مورينيو صباح اليوم، وذلك بعدما قرر عدم المشاركة في تدريبات الفريق إعتراضا على قرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وكان جوزية مورينيو يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى الفريق وتلقى هزائم عديدة في بطولة الدوري، والخروج من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.
وكانت إدارة توتنهام لديها الرغبة في إقالة المدرب في نهاية هذا الموسم، ولكنها قررت الإنتظار حتى لا يتم دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاملا.
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