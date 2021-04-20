/627880/عاشور-يكشف-السر-وراء-إحتساب-البناء-ركلة-جزاء-للزمالك-على-الأهلي

كشف محمود عاشور، الحكم المصري الدولي، عن رسالته لمحمود البنا خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي وأنتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وقال عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: " قبل اي لعبة في مباراة الأهلي والزمالك كنا نتشاور فيها أنا و محمد عادل حكم الفيديو المساعد من أجل الوقوف على صحة اللعبة من عدمها، وعند لقطة ضربة الجزاء التي تم إحتسابها للزمالك أبلغنا البنا أننا لدينا شك في كرة وتركنا له القرار".

عاشور يعدد مزايا مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

وواصل عاشور: " البنا هو من أقتنع بالقرار وبناء عليه إحتسب ركلة جزاء للزمالك على حساب الأهلي، وساعدنا في رؤية الكرة وجود كاميرات كثيرة وبزوايا مختلفة". وتابع عاشور: " مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك كان معانا 12 كاميرا وهذا غير متواجد في المباريات الأخرى، في الطبيعي تتواجد 7 أو 6 كاميرات ، بخلاف مباريات الأهلي و الزمالك مع الإسماعيلي و بيراميدز على سبيل المثال تقام بـ 8 كاميرات".

وواصل عاشور: " كنت متخوف من ردود أفعال اللاعبين داخل الملعب وإعترضاتهم لكن هذا لم يحدث الحمد الله، وكان هناك تقبل للقرارات بين اللاعبون، ولقاء القمة كان ملحة للتحكيم المصري أكثر من كونه لقاء ديربي بين المارد الأحمر و الفارس الأبيض".

وأختتم: " سعيد للغاية بتواجدي في قائمة طوكيو المقبلة، وهذا الإختيار شئ عظيم كوني أول حكم مصري يشارك في البطولة من حكام الفار، هذا نتاج خبرات شابقة وإجتهاد سواء حكم ساحة او فيديو لأن الاختبار لا يتم بناء على الفيديو فقط".

الأهلي يفوز على الزمالك في الدوري

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك في المواجهة التي جمعت الفريقان على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 30 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الفارس الأبيض المتصدر بـ 33 نقطة لكن مازال يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة.