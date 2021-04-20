/627882/وفاة-عضو-اللجنة-الأولمبية-المصرية-بسبب-كورونا-وأشرف-صبحي-يتقدم-بالنعي

توفى سامح مباشر وزير اتحاد الجودو السابق وعضو إدارة اللجنة الأولمبية متاثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب إنتقاله لأحد المستشفيات خلال عدة أيام قبل أن يتوفاه الله اليوم، الثلاثاء، ونعى العديد من الرموز الرياضية والأولمبية مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة اللواء سامح مباشر الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتقدم صبحي بخالص التعازي لأسرة المتوفي وصادق الموساة للوسط الرياضي في فقدان قامة كبيرة في اللجنة الأولمبية ولعبة الجودو.

وفاة سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية

وأكد أشرف صبحي أن الرئيس السابق للجودو سامح مباشر الذي وافته المنيه مساء اليوم, كان قامة رياضية كبيرة أستطاع تحقيق العديد من الإنجازات في الوسط الرياضي وكذلك طرح العديد من الرؤي لتطوير لعبة الجودو، وانتشارها في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة لإسهماته الكبيرة و في اللجنة الاوليمبية المصرية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة غادر مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له أمس، على خلفية ذهابة إلى البحيرة لإفتتاح بعد المنشأت الشبابية التابعة للوزارة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، تعرض في الساعات الأولي صباح أمس إلي حادث سير على الطريق الصحراوي أثناء الذهاب إلى البحيرة، وتم نقلة على الفور إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الكاملة.

وجاء قرار مغادرة المستشفى للوزير بعد الاطمئنان على صحته وأجرى بعض الفحوصات الطبية وقررت إدارة المستشفىخروجة بعد استقرار حالته الصحية.

إستقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة

استقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بعد تعرضة لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى بسبب إختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.