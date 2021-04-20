كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الفشل والتجربة أول خطوات النجاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الثلاثاء، أنه هناك شخص لا يتأخذ قراره إلا بعد دراسة وتحليل للموقف الذى تعرض له، فيتأخر فى اتخاذ القرار وهذا لا يعد ترددا بل هو ما نسميه "تأنى فى اتخاذ القرار".

وأشار أحمد الطاهرى إلى أن أى مشكلة نفسية يتعرض لها الإنسان فى حياته نبحث عن أساسها فنجده يكمن فى فترة الطفولة ومرحلة التنشئة، والاضطراب النفسى لدى الشخص يرجع لهز الثقة فى نفسه عندما كان طفلا.

وأوضح الطاهرى أن أغلب علماء الطب النفسى ينصحون الآباء والأمهات بتشجيع أبناءهم على اتخاذ القرار، واستبدال الانفعال عليهم عند الخطأ بالنصيحة والإرشاد والتعليم، فيجب تعليم الأطفال الأمور الصحيحة والأمور الخاطئة والفرق بينهما.



ووجه الطاهرى عدة نصائح للشخص الذى يعانى من الاضراب النفسى والتردد المفرط وهى:

- اقتناع الشخص بأنه قادر على اتخاذ قرار وتحمل تبعاته، وذلك لأن التردد فى جوهره انعدام الثقة بالنفس.

- طرد فكرة الخوف من الفشل من العقل حتى يستطيع أن يتعامل مع معطيات الحياة من حوله، فالفشل والتجربة أول خطوات النجاح.

- القراءة عن الناجحين على المستوى المحلى والعالمى واستخلاص الدروس والمواقف التى دفعتهم إلى تحقيق نجاحاتهم المتعدة.