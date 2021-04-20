جدة - نرمين السيد - أحيا الأزهر الشريف، أمس الإثنين، ذكرى مرور 1.081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتى توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بالجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر وقياداته.





وتضمنت فعاليات إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عددًا من الأنشطة، وكلمة لـ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، ‏والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو ‏هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، ‏رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية ‏بالجامع الأزهر.‏ وأكد المشاركون أن ‏الأزهر هو الدرع الواقى لحماية أبناء الأمة من الوقوع فى براثن الفتن والتشدد، ‏وأن ‏ تاريخ القاهرة مقرون بإنشاء ‏الجامع الأزهر‏. وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الأزهر يحتضن أشرف تراث فى الوجود ويضم فى أروقته وجامعته أبناء المسلمين، الذين جاءوا ينهلون من علومه ومعارفه لينيروا بلادهم بنور وضياء الأزهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف.. 1.081 عاما على إنشاء الأزهر الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.