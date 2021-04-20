أسامة الأزهرى لـ أبناء الجاليات المسلمة بالغرب: ارتبطوا بوطنكم الأم

جدة - نرمين السيد - وأجاب الأزهرى عن تساؤلات عديدة تدور فى أذهان المسلمين فى أمريكا حول الشهر الكريم، أهمها: ولماذا يحمل هذا الشهر كل هذه القيمة الكبيرة عند المسلمين وما أفضل العادات والعبادات فى رمضان وكيف يستفيد منه عرب أمريكا والمهجر، وهل يفسد لقاح كورونا الصيام، وهل الوباء ابتلاء أم عقاب، وما حكم من يهمل الإجراءات الاحترازية، وكيف نوازن بينها وبين عادات وعبادات رمضان؟.

وناقش راديو صوت العرب الدكتور أسامة الأزهرى، حول كتابه "الحق المبين فى الرد على من تلاعب فى الدين"، والذى يفند فيه أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حيث ترجم إلى 14 لغة بالإضافة إلى موسوعته الأخيرة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف".

ووجه الأزهرى رسائل للجاليات المسلمة فى أمريكا وكندا وسائر دول العالم قائلا: شعارنا فى إدارة ناجحة للحياة فى الغرب لا تنعزل، لا تصطدم، لا تذوب، والهدف الوصول للتعايش والاندماج الإيجابى.

وأضاف: لكل مسلم يعيش فى دول الغرب كن مرتبطًا بوطنك الأم وهويتك وثقافتك، واحترم البلد الذى تعيش فيه، وكن شديد البر به، والتزموا بكل الضوابط الاحترازية والصحية فى مواجهة كورونا، وشاركوا العالم فى مواجهة الأزمة بصورة رفيعة ومشرفة.

البرنامج يذاع على صوت العرب من أمريكا مباشرة على الموجة المتوسطة الموجة المتوسطة (WNZK 690 am)، للمستعمين فى ولاية مشيغان، توليدوا، اوهايو، واشنطن، فرجينيا، ميرلاند وويندزر كندا على الموجة المتوسطة (WDMV 700).

ويمكن الاستماع للبرنامج مجاناً عبر الاتصال من أى هاتف فى أمريكا على الرقم 1605.472.9011.