مصر الخير تواصل نشر الفرحة.. توزيع 17 ألف كرتونة رمضانية و1.200 وجبة

جدة - نرمين السيد - وقال أيمن أبوغالى مدير مكتب المؤسسة بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، إن المؤسسة تواصل حملتها الرمضانية من خلال توزيع الكراتين التى تحتوى على مختلف السلع الغذائية التى تحتاجها الأسرة المصرية خلال شهر رمضان إضافة إلى توزيع باقى الخدمات التى توفرها المؤسسة مثل سند العيلة والوجبات اليومية لإفطار الصائمين وكذلك العديد من الخدمات.

وأوضح أبوغالى، إنه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تم توزيع 12 ألف كرتونة رمضانية تضم مختلف السلع الغذائية فى محافظة البحيرة بالإضافة إلى توزيع 650 سند العائلة على 650 أسرة بواقع كل أسرة "5 كراتين و8 علب من اللحم و10 كجم بطاطس وكيلو تفاح و2 لتر عصير بالإضافة إلى 200 جنيه نقدى"، كما تم توزيع 600 وجبة إفطار صائم يوميا من خلال مطبخين لجمعيات شريكة على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فتم توزيع 4.750 كرتونة رمضانية تحتوى على مختلف السلع الغذائية حتى الآن، بالإضافة إلى توزيع 300 سند العائلة على 300 أسرة بواقع كل أسرة "5 كرتونة و8 علب من اللحم وكيلو تفاح و10 كجم بطاطس و2 لتر عصير بالإضافة إلى 200 جنيه نقدى"، لافتا إلى أنه يتم أيضا توزيع 600 وجبة إفطار صائم يوميا من خلال مطبخين لجمعيات شريكة ونستهدف الوصول إلى 15.000 وجبة فى الإسكندرية و15.000 وجبة بالبحيرة.

من جانبه قال المهندس أحمد على المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تواصل توزيع الكراتين الغذائية وسند العائلة ووجبات الإفطار اليومية على مدار الشهر الكريم من خلال مكاتب مؤسسة "مصر الخير" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتى يزيد عددها عن 4 آلاف جمعية.

وأوضح أنه من المقرر انطلاق القافلة الثانية من "قوافل الخير" لهذا العام يوم 10 رمضان المبارك وتشمل توزيع كراتين المواد الغذائية بالإضافة إلى توزيع ملابس العيد لتعم الفرحة بالعيد داخل منازل الأسر الأولى بالرعاية فى جميع محافظات مصر.

وأضاف أن حملة إفطار صائم والتى أطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تستهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم "كرتونة الخير" كاشفا عن أن حملة "إفطار صائم" تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات مازالت مفتوحة أمام المتبرعين.

وتشمل منتجات الحملة، 5 بنود وعناصر رئيسية فى مقدمتها الكراتين الغذائية والثانى إفطار صائم والثالث ملابس العيد والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.