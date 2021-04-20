رصد مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدم مصر فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست؛ إذ أن مصر ما زالت مستمرة فى طريقها نحو التطور التكنولوجى وتنفيذ خطط التحول الرقمي؛ حيث تقدم ترتيبها فى المؤشر 5 مراكز؛ لتصبح فى المركز الـ73 فى 2021 من بين 120 دولة عالميًّا، مقارنةً بالمركز الـ 78 فى 2020، كما احتلت المركز الرابع إفريقيًّا بعد كلٍّ من جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي، ويرجع ألفضل فى ذلك إلى تقدمها الملحوظ فى فئة جودة المحتوى المحلي المناسب لكل أطياف المجتمع، الذى قفزت فيه 12 مركزًا.
ويهدف مؤشر الإنترنت الشامل إلى قياس مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبأسعار معقولة ويكون مناسبًا أيضًا للجميع من خلال قياس التصورات حول كيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة الناس وسبل عيشهم فى 120 دولة حول العالم عبر أربع فئات رئيسة يضم كل منها عددًا من المؤشرات ألفرعية. خلص المؤشر إلى أن كورونا أجبرت الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أى وقت مضى، كما وسعت ألفجوة بين السكان المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوزراء: مصر تتقدم 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.