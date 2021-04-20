السودان من جديد: التعنت الإثيوبي أفشل مبادرات حل أزمة سد النهضة

أكدت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدى، أن التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمتى سد النهضة والحدود الشرقية.
ولم يكن هذا هو التصريح الأول من نوعه لحديث وزيرة الخارجية السودانية وتأكيدها على أن التعنت الإثيوبي هو سبب أزمة سد النهضة وهو الذي سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأوضحت وزير الخارجية السودانية، في تصريحات لقناة العربية أنه "رغم كل الانتهاكات التى صدرت عن إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية، يواصل سفير إثيوبيا فى السودان الزعم بإن أديس أبابا تريد التوصل إلى حل ودى مع الخرطوم حول سد النهضة والحدود الشرقية".
وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قالت فى وقت سابق، إن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة، والذى يعمل على تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعى، موضحة أن السودان ظل طيلة المفاوضات داعمًا لبناء السد الذى فيه الكثير من الفوائد للسودان ومصر وإثيوبيا إذا تم بالتوافق.
وأوضحت فى تصريحات لـ "سكاى نيوز"، أن إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة فى ملف سد النهضة.
وذكرت أنه صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي، مشيرة إلى أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة.
وأشارت إلى أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء للحوار المباشر، مردفة: "أطلعنا رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة".
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