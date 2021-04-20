/627881/ولاء-التمامي-تطالب-بتطوير-عيادات-أمراض-الجلدية-والجذام-التابعة-لمديرية-الصحة-بالجيزة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها .

انشاء 5 غرف من الالوميتال بعيادة الامراض الجلدية

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية – محافظة الجيزة على إصدار تراخيص بإنشاء خمس غرف من الالوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة بالرغم من مخاطبة وزارة الإسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص.

وطالبت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب ،بتحديد ميعاد للبدء والانتهاء في تطوير الالوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة.

دراسة تطوير شاملة للمنظومة الصحية بالجيزة

وجاء رد ممثل وزارة الصحة علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي أنه يوجد دراسه تمت المنظومه الصحة شاملة في محافظة الجيزة ،مشيرا إلي أنه هيام تطوير شامل بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة.

اقرأ أيضا:الحكومة تطرح مشروع متكامل لنقل زرايب الخنازير ومستودعات القمامة خارج المنطقة السكنية

وقال النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية علاقة تكاملية تهدف إلى تقديم افضل خدمة للمواطن، مشيدا بأداء محافظ الجيزة فىيما ينجزه من اعمال الفترة الماضية .

وتابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، أن الهدف واحد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو تنفيذ واجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى انه يعمل بكامل جهده للوقوف على السلبيات والتعرف على المشاكل وحلها وتقديم خدمة جيدة للمواطن .

هذا وتستأنف لجنة الادارة المحلية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب احمد السجيني وبحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ،لمناقشة والرد على عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.