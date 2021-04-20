/627886/برئاسة-نجل-الرئيس-الراحل-ديبي-تشكيل-مجلس-انتقالي-في-تشاد-لإدارة-البلاد

أعلنت القوات المسلحة التشادية عن تشكيل مجلس انتقالي برئاسة محمد إداريس ديبي (37 عاما) نجل الرئيس الراحل ، لإدارة البلاد.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة التشادية الجنرال “آزيم بيمراندو أجونا” أن المجلس الوطني الانتقالي قد إتخذ جميع الإجراءات لضمان السلام والاستقرار في البلاد.

وأعلن التليفزيون التشادي في خبر عاجل له، مقتل الرئيس إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".

لفظ أنفاسة الأخيرة في ساحة المعركة

وقال المتحدث “الجنرال عزم برماندوا أغونا” في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة" مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

وفى وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة.. بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم ، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.