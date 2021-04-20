/627887/محلية-النواب-توصي-بعقد-اجتماعات-تنسيقية-لحل-مشكلة-قرارات-تخصيص-الأراضي-للمنفعة-العامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.

محافظ الجيزة: انا لا املك اطلع قرار تخصيص

وعقب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي ما ذكره ممثل الوزارة بأن سبب التأخير في التنفيذ هو عدم صدور قرار التخصيص لقطعة الأرض، قائلا: "توجد قطعةأرض تم تخصيصها ولم تشتغل، أنا لا أملك أطلع قرار تخصيص، عايز تؤدي خدمة أنا أوفرلك المكان، مش لازم كل حاجة أنتظر قرار التخصيص الذي يستغرق إجراءات عديدة، وأنا لا أملك القرار".

السجيني: قرار التخصيص ليس بيد المحافظ

فيما، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "علي وزارة التنمية المحلية استضافة اجتماع تنسيقي ومناقشة آلية لحلحلة هذا الموضوع"، موضحا أن قرار التخصيص له إجراءات وليس بيد المحافظ، لابد أن تكون هناك وقفة جادة، وبعد توجيه المحافظ لابد أن تشتغلوا".

كما تحدث ممثل وزارة الصحة، عن كيفية إنهاء إجراءات توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، ووعد المحافظ بإدخاء المرافق.

عمرو درويش لابد من موجود مرونة فى مشروعات المنفعة العامة

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي ضرورة أن تكون هناك مرونة في تنفيذ مثل هذه المشروعات ذات النفع العام، وعدم تعطيلها بسبب ورقة أو جواب رغم توفر الأرض والاعتمادات المالية، مما يتسبب في تعطيل مصالح الناس.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول، والثاني: بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة وللأسف الشديد لم يبدأ تنفيذها حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية – محافظة الجيزة، على إصدار ترخيص بإنشاء خمس غرف من الألوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بالرغم من مخاطبة وزارة الإسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص، وأكد ممثل المحافظة، علي أن هناك إجراءات ستتخذ لحل هذه الإشكالية