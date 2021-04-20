ضربة موجعة لسموحة قبل مباراة الأهلي.. تفاصيل

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تلقى نادي سموحة ضربة قاسية قبل مباراة الأهلي المقرر لها في تمام التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء على ملعب الأهلي WEالسلام ضمن منافسات الحادية عشر من الدوري الممتاز، بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على الفارس الأبيض بهدفيين مقابل هدف.

وتلقى محمد عبدالمنعم مدافع فريق سموحة ضربة قاسية وموجعة، قبل مواجهة المارد الأحمر، حيث أشتكى اللاعب من شد في العضلة الخلفية الأمر الذي يرجح غياب اللاعب عن قائمة الفريق السكندري لمواجهة القلعة الحمراء في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة مساء اليوم الثلاثاء قبل المران الختامي للفريق السكندري، وسيتم تحديد مصير اللاعب النهائي من المشاركة في اللقاء بعد نتيجة الأشعة، ويدرس أحمد سامي المدير الفني للأمواج الزرقاء منح لاعبين أخرين فرصة للظهور أمام المارد الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة أمام سموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساءء الغد على ملعب السلام، يأتي هذا بعد تحقيق المارد الأحمر الإنتصار على الفارس الأبيض في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز ، والتي أنتهت بفوز الفريق على أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف وحيد.

محمد عبدالمنعم يغيب عن مواجهة الأهلي

يدخل الأهلي لقاء سموحة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد أن حصد المارد الأحمر 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الأحمر، حقق منها الفريق الفوز في 9 مواجهات أخرها على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في إطار المنافسة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يدخل سموحة مباراة الأهلي في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد أن أستطاع الفريق السكندري جمع 24 نقطة من أصل 17 مباراة خضاها، حقق الفوز 4 مواجهات و تعادل في 12 مناسبة وخسر مباراة واحدة.

قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

وجاءت أخر قائمة لسموحة أمام مصر المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان و محمد اشرف. خط الدفاع: محمود البدرى ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم وأطهر الطاهر ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد حمص و محمد ليله ومحمد رزق و اسلام جمال و على ذكى ومحمود حليمو و محمد كناريا ومصطفى فتحى و عبد الكبير الوادي. خط الهجوم: ديريك نسينامبى و عرفه السيد و احمد عبد القادر و حسام حسن.