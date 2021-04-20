بالأرقام.. ظاهرة غريبة في مباراة الأهلي وسموحة

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يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويعد النادي الأهلي وفريق سموحة هم الفريقين الذين لم يتناولوا طعم الهزيمة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث لم يخسر المارد الأحمر في أي لقاء، انتصر في 12 مباراة خاضها وتعادل في 3 مواجهات، ويمتلك في رصيده 30 نقطة.

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فيما يعد فريق سموحة هو الأكثر تذوق التعادل في مسابقة الدوري الممتاز، تعادل في 12 مباراة و فاز في 4 مواجهات وخسر مباراة وحيده، ويمتلك في رصيد 24 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

ويرغب كل من الفريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، بينما المارد الأحمر يأمل في ااـنتصار ليتصدر ترتيب الدوري في النقاط المتساوية مع الزمالك، بينما فريق سموحة يسعي للقوز لأجل تعزيز مكانته في ترتيب الدوري الممتاز والتوقف من نغمة التعادلات التي طالت الفريق خلال الفترة الأخيرة.

من المقرر أن يختتم التدريبات اليومم، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

مباراة القمة

فيما انتصر الشياطين الحمر على الزمالك حيث سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك