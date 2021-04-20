السيطرة على حريق بعمارة تابعة لدير الأمير تادرس بحارة الروم

جدة - نرمين السيد - أصدَر دير الأمير تادرس الشطبى بحارة الروم بالقاهرة، بيانًا حمل توقيع الأم أدروسيس، رئيسة الدير، أكدت خلاله حدوث حريق فى مبنى تابع للدير يقع خارج أسوار الدير، مخصص لسكن العمال.





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