فيديو.. قطاع السجون: نوفر كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف مرزوق، أن قطاع السجون، يضع فى المقام الأول توفير الرعاية الصحية، والاجتماعية، للنزلاء، إضافة إلى تلبية جميع مطالبهم.

وأشار مرزوق، إلى حرص الداخلية على نقل النزلاء لسجون قريبة من منازل أسرهم، تخفيفًا على الأهالى فى زيارتهم.

يذكر أن قطاع السجون، فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1.686 نزيلًا، بمناسبة شهر رمضان.

جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.