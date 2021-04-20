فيديو.. القس يوحنا رمزى: نعلم أبناءنا فى السجون الحياة بإيجابية

جدة - نرمين السيد - وتابع فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الكنيسة تعمل على رفع المستوى الجماعى لأتباعها، من خلال حوار دينى كل أسبوع، وفيه يتم شرح كيف يخطط الإنسان لحياة اجتماعية ناجحة؟.

وأشار يوحنا رمزى إلى "سر الاعتراف" وفيه يلتقى الشخص بكاهن الكنيسة، ويعترف بذنوبه، ومن ثم يقدم الكاهن النصائح الخاصة التى تساعده على عدم الرجوع لهذا الخطأ مرة أخرى.