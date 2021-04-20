إجراءات احترازية مشددة.. إقبال كثيف للطلاب فى الامتحان التجريبى بقنا

جدة - نرمين السيد - وشهدت مدارس محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إقبالا من الطلاب للمشاركة فى أداء الامتحانات لقياس الشبكات ومدى كفاءتها والعمل على رصد المشكلات المتعلقة بالسيرافرات ومنصة الامتحان حتى يتم التغلب عليها والعمل على حلها فورا وتلاشيها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية فى شهر يوليو المقبل.

وأضاف الداودى أن الامتحانات جرت وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها خلال فترة انعقاد اللجان الامتحانية لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة التى تم انطلاقها أمس الأول الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية فى عقد اللجان الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوى والتى تنص على وجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب، وتحديد 14 طالبا باللجنة الواحدة.

وترأس الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا غرفة العمليات الرئسية المنعقدة بديوان عام مديرية قنا للتربية والتعليم والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة منذ صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات التجريبية فى يومها الثانى، وذلك بحسب ما أشار به الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وتحت إشراف ومتابعة من أشرف الداودى محافظ قنا والتى لم تتلقى أى بلاغات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية فى يومها الثانى.