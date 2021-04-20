محلية النواب تطالب بضرورة تخفيض أسعار تقنين الأراضى لواضعى اليد

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة، وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة فى هذا الملف، وتخفيض الأسعار للتقنين، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين "عبدالوهاب خليل، وشحاته عبدالحافظ"، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات -بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك نظرا لتوافر المقومات المطلوبة لإنشائها، حيث تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة مبنى الوحدة المحلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تخفيض سعر المتر التجارى والسكنى بأطفيح – محافظة الجيزة.

وتابع السجينى: "الـ191 ألف طلب تقنين التى تقدم بها المواطنين، لو الإجراءات ميسرة وتم الأخذ بتوصيات لجنة الإدارة المحلية التى عقدت 33 اجتماعا لمناقشة هذا الملف، وأصدرت تقريرا وقع عليه 4 رؤساء لجان، سيتم تلقى أكثر من 191 ألف طلب من محافظة واحدة".

واستكمل: "بهذه الفلسفة بتضيع حق الدولة، كدولة وقفت نزيف المخالفات والتعدى، لكن الأهم هتستمر لحد إمتى، والتسعير مهم جدا، كلما تقلل التسعير هتكسب".

من جانبه، تحدث النائب عبد الوهاب خليل، عن مشكلة عدم تطوير مستشفى بولاق الدكرور، قائلا: "لدينا نفس المشكلة بخصوص تطوير مستشفى أطفيح، الاعتماد المالى كان متوفر، لكن الموضوع فى الوزارة وليس لدى المديريات فى المحافظات، عندنا أكثر من 250 مليون جنيه ميزانية الصحة لمحافظة الجيزة لم يصرف منها مليم، الوزارة بتضحك علينا، ومعظم الناس اللى اتكلمت فى طلب الإحاطة، مش موضوعهم، وهناك مسئول قال مش هنطرح مستشفى بولاق ولا مستشفى أطفيح، وممكن يتم فى مشروع التأمين الصحى الشامل".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "هذا كلام خطير، خطورته فى العلاقة بين الوزارة المركزية وفروعها، والعلاقة مع مجلس النواب، عموما نحن أخذنا من الحكومة تعهد، وهناك مهلة 45 يوما، وموضوع مستشفى بولاق متعلق باستجواب فى الفصل التشريعى الأول، وكان فيه تصويت نداء بالاسم تسحب الثقة أم لا، وأسفر عن اعتماد مبلغ معين لتطوير المستشفى، وإذا رأت الحكومة رؤية معينة، فلا مشكلة فى ذلك، أما إذا كان لديها قرار وترسل ممثليها فى المجلس يقولوا كلام مختلف، يبقى دا كلام خطير".

فيما، طالب النائب عبد الوهاب خليل، باستحداث وحدة محلية جديدة بقرية الكريمات بأطفيح، وقا إن الكريمات تابعة للوحدة المحلية للبرومبل، تعداد السكان فيها أكثر من 90 ألف نسمة، وتوجد المقومات الكاملة لإنشاء الوحدة المحلية للكريمات، وتم استيفاء جميع البيانات.

وعقب أحمد راشد، محافظ الجيزة، بقوله: "ليس لدينا مانع فى إنشاء وحدة محلية، ومراكز المحافظة كلها محتاجة إعادة ترسيم، المشكلة فى الوحدات المحلية مرتبطة بالتقسيم الإدارى الشرطى، ونعيد الدراسة، وفى ظل مبادرة حياة كريمة سيتم إنشاء مجمعات خدمية فليس لدينا مانع".