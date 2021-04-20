/627891/البريميرليج-ترفض-و-رئيس-وزراء-بريطانيا-يفرض-عقوبات-على-أندية-السوبر-الأوروبي

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجتماعًا مساء اليوم من أجل مناقشة فرض عقوبات على الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي المزعم إقامتها خلال الفترة المقبلة. و أعلنت رابطة البريميرليج بموافقة الـ 14 نادي الذي لم ينضموا للبطولة الأوربية الجديدة، عن رفضها التام لمقترح إقامة السوبر الأوربي وتهميش دور دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك خلال بيان رسمي نشرته وكالات الأنباء العالمية.

وجاء بيان الرابطة كالتالي : "الأندية تعبر عن رفضها الشديد للبطولة، وسيقوم البريميرليج باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع تقدمها، وأن يتحمل كل المسؤولون عن هذه الخطوة كل العواقب التابعة لإنشاء هذه البطولة."

‏وتابع البيان : "سنرى كل الطرق المتاحة لمنع السوبر ليغ من الحدوث وسيتم محاسبة المساهمين المعنيين بحسب قواعدنا."

‏وواصل البيان : "الدوري سيكمل العمل مع المستثمرين ومجموعات المشجعين، والحكومة، والويفا، والاتحاد الانجليزي، واتحاد الاندية الانجليزية، واتحاد اللاعبين والمدربين، لحماية حقوق اللعبة، ولمنع تقدم هذه الأندية من إنشاء هذه البطولة."

السوبر الأوروبي يثير الجدل حول العالم

‏وأختتم البيان : "البريميرليج يشكر الجماهير والمستثمرين على دعمهم الذي أظهروه هذا الأسبوع في هذه المشكلة الطارئة." يذكر أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد كشف عن الحل الأمثل من وراء إطلاق بطولة سوبر ليج، مشددا أن دوري أبطال أوروبا أصبح في وضع سئ لا ينم عن تطوير في كرة القدم العالمية ، وذلك خلال لقاء تلفزيوني إسباني للحديث عن أخر المستجدات بشأن البطولة الجديدة.

وقال بيريز: " يجب على الأندية الرئيسية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم حل للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم ، كرة القدم تمر بحالة صعبة للغاية ، و سوبرليغ سينقذ الأندية مالياً، ‏ في دوري الابطال حتى ربع النهائي نلعب ضد فرق متواضعة في مباريات بدون أهمية".

دوريات كرة القدم في العالم

‏وأستكمل بيريز: "ريال مدريد خسر وحده 400 مليون يورو هذا الموسم ولم يتم فعل أي شيء حيال ذلك ، نمر بوضع مزري للغاية في كرة القدم العالمية". ‏وواصل بيريز: "40٪ من الشباب لا يهتمون بكرة القدم لأن هناك الكثير من المباريات منخفضة الجودة، ويقضون أوقاتهم في منصات أخرى ، وكان علينا التعامل مع ذلك". ‏وأضاف بيريز: "أنا لست مالكًا لريال مدريد، لقد توليت الرئاسة عام 2000 لإنقاذ ريال مدريد من وضع اقتصادي سيء للغاية، والآن أنا أريد إنقاذ كرة القدم".