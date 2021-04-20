/627893/رئيس-الإتحاد-الاوروبي--بعض-الأندية-الأنانية-تريد-تدمير-كرة-القدم

أكد رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن بعض الأندية التي تتميز بالأنانية تريد تدمير كرة القدم، لكنها ازمة ستجعلنا أقوى من جديد وتعود بنا لتطوير مناحي الحياة الرياضية في العالم.

وقال ‏تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: “السوبرليج يريد خصخصة كرة القدم، ونحن مستعدين، لم نكن نعرف بالضبط متى كانت ستبدأ البطولة لكننا مستعدين”.

وواصل ‏تشيفرين: “بالأمس تحدثت مع رئيس إشبيلية ونحن نتشارك نفس الرؤية للمستقبل، شكرًا لك يا خوسيه رئيس إشبيلية”.

وتابع ‏تشيفرين: “بعض الأندية الأنانية تريد تدمير كرة القدم، الأزمة التي بدأت منذ أكثر من عام، ستجعلنا أقوى، كرة القدم ستصبح أقوى من أي وقت مضى” .

أندية أوروبا ترفض السوبر الأوروبي

وأضاف ‏تشيفرين:” السلطات أدركت أخيرًا ما معنى كرة القدم ومدى أهميتها بالنسبة للمجتمع الأوروبي” .

‏تشيفرين: لقد أثبتت هذه الأزمة أن كرة القدم متأصل في الحمض النووي لمجتمعنا، هي جزء من تاريخ قارتنا، وهي واحدة من أعظم قصص النجاح لأكثر من قرن، هذه الأزمة ستجعلنا أقوى، لأن منافساتنا أعادت الأمل بعد أن توقف العالم، سنخرج من هذه الأزمة بشكلٍ أقوى، لأننا سنرتقي إلى مستوى التحديات في قادم الأيام.

‏وواصل تشيفرين: بالنسبة للبعض، أصبح الداعمون مستهلكين، والمشجعون عملاء، والمسابقات أصبحت منتجات.

وتابع ‏تشيفرين: كرة القدم ليست ملكًا لأحد، هي ملك للجميع، كرة القدم جزء من تراثنا، احترام التاريخ واحترام التقاليد واحترام الآخرين، هذا له معنى في كرة القدم.

وأضاف ‏تشيفرين: الأندية الكبيرة اليوم ليست بالضرورة كانت كبيرة في الماضي، وليس هنالك ما يضمن بأنها ستستمر على ذلك في المستقبل، لا يمكن التنبؤ بكرة القدم وهذا هو جمالها.

رئيس الفيفا يوضح قواعد السوبر الأوروبي

وتابع ‏تشيفرين: الأندية التي تعتقد بأنها كبيرة ولا يمكن المساس بها، يجب أن يتذكروا اليوم من أين أتوا، وعليهم إدراك أنهم أصبحوا عمالقة اليوم بسبب الإتحاد الأوروبي.

وواصل ‏تشيفرين: التغيير الذي سيحصل في 2024 هو ليس حل وسط، بل تم التصديق عليها خلال الأيام الماضية فقط، وهي تتويج لعمل تشاورنا فيه طويلًا.

واختتم ‏تشيفرين: بهذه الإصلاحات أعتقد بأننا نبني كرة القدم للمستقبل، بينما يحاول بعض الأنانيين تدمير اللعبة الجميلة.

وإستكمل ‏إينفاتينو رئيس الفيفا: نحن نرفض بشدة بطولة السوبرليغ، حيث أنه دورٍ مغلق، وهو انفصال عن المؤسسات الحالية والدوريات والاتحادات والاتحاد الأوروبي والفيفا.

‏وأضاف إينفاتينو: ليس هنالك شك في عدم موافقة الفيفا، أنا هنا اليوم كرئيس لـ الفيفا لتقديم الدعم الكامل لرئيس الاتحاد الأوروبي، وجميع الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والفيفا والبطولات والأندية واللاعبين والمشجعين.

‏وأضاف إينفاتينو: يحتاج الناس للتفكير مليًّا، يجب عليهم التفكير في الجماهير وليس فقط في المساهمين، وكل من ساهم في إنشاء كرة القدم الأوروبية اليوم.

وواصل ‏إينفاتينو: إذا اختار البعض اتباع طريقهم الخاص، فعليهم تحمل العواقب، لكنني لا أفكر في ذلك، لأن الفيفا منظمة ديموقراطية ومنفتحة، يمكن للجميع تقديم المقترحات ولكن مع احترام المؤسسات.

وتابع ‏إينفاتينو: كرة القدم هي الأمل ومسؤوليتنا هي تحقيق الأمل، ولكن دائمًا مع الاحترام والعمل بمسؤولية والتضامن مع مصلحة كرة القدم الوطنية والأوروبية والعالمية.

واختتم ‏إينفاتينو: التحدي الذي يواجهني كرئيس هو حماية هذه المسابقات للأندية والمنتخبات الوطنية، الجميع مسؤول عن ذلك.