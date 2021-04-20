/627894/بمشاركة-الأهلي-موعد-قرعة-دور-الـ-8-من-دوري-أبطال-إفريقيا

يجري الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في الثلاثين من أبريل المقبل بالقاهرة، بمشاركة 8 فرق متوزعة على تصنفين، الأول يضم الترجي التونسي ، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، فيما يقع في التصنيف الثاني كلا من الأهلي، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الجزائري، بالإضافة لكايزر تشيفيز الجنوب إفريقي.

وعلم دوت الخليج أن القرعة ستقام في الثلاثين من أبريل الجاري في مقر الـ CAF بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا وبدون حضور وسائل الإعلام وكذلك مندوبي الفرق المتأهلة، على أن تنقل مراسم القرعة على الهواء مباشرة وعبر الإنترنت وقنوات بي ان سبورت.

موعد قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أحد فرق التصنيف الأول في البطولة، مابين صن داونز الجنوب إفريقي و الوداد البيضاوي المغربي و الترجي التونسي فيما يتجنب مواجهة سيمبا التنزاني لأنه كان منافسه في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر المؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي WE السلام في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء ضمن شهر رمضان الكريم.

ويدخل الأهلي لقاء سموحة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد أن حصد المارد الأحمر 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الأحمر، حقق منها الفريق الفوز في 9 لقاءات أخرها على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في إطار المنافسة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يحل سموحة قبل مباراة الأهلي في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد أن أستطاع الفريق السكندري جمع 24 نقطة من أصل 17 مباراة خضاها، حقق الفوز 4 مواجهات و تعادل في 12 مناسبة وخسر مباراة واحدة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف.