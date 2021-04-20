الكنيسة تنعى العاملين ضحية حريق دير الأمير تادرس

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة الشابين الذين توفيا بحريق دير الأمير تادرس الشُطبى للراهبات بحارة الروم بالقاهرة، والشابين من مركز مغاغة بالمنيا، وهما: "أبانوب موريس صدقى، ومحروس عاطف محروس"، وطالبت الكنيسة العزاء لأسرتيهما ورفعت الصلاة من أجل المصابين.





وكان حريق نشب فى مبنى تابع للدير يقع خارج أسواره، مخصص لسكن العمال، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة 4 آخرين. وتوجه الدير بالشكر إلى قوات الإطفاء وأجهزة الشرطة التى اسرعت إلى مكان الحريق ونجحت فى السيطرة عليه.

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