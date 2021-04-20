عاجل.. السيسى ينعى الرئيس التشادى الراحل إدريس ديبى

جدة - نرمين السيد - وجاء نصها: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى، أتقدم بخالص التعازى إلى الشعب التشادى الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة فى وفاة الرئيس إدريس ديبى، الزعيم الوطنى والحكيم الذى قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية فى مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادى الشقيق فيما هو قادم".

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