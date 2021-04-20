بروتوكول تعاون لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى لذوى الإعاقة السمعية

جدة - نرمين السيد - ووقع البروتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى والمهندس محمد قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية ممثلا عن المؤسسة والمهندس محمد سالم رئيس مجلس ادارة شركة سيكو تكنولوجى ممثلا عن الشركة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها، عن سعادتها بالشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى السنوات الأخيرة وبخاصة فى قضايا ذوى الإعاقة وهو ما لم يكن يحدث مسبقا، مما يؤكد القدرات الخفية التى يتمتعون بها والتى تجعلهم أكثر إنتاجية، حيث يتمتعون بنسبة تركيز أعلى ولديهم استعداد تام لاستقبال التكنولوجيا ومواجهة التحدى والعمل لساعات أطول.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل مع شركائها سواء من مؤسسات المجتمع المدنى أو القطاع الخاص بهدف تحقيق وإنجاز مهام التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ذوى الإعاقة من حقهم الاكتشاف المبكر لإعاقتهم منذ الولادة وتركيب القواقع بمساهمة من الدولة والجمعيات الأهلية، مضيفة أنه من حقهم أيضا التعليم والتأهيل الجيد والحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع امكانياتهم، مشيرة إلى أن عام 2018 كان عام الإنطلاقة للتمكين المستمر والداعم لقضية ذوى الإعاقة.

وأضافت أن هذا الأسبوع يتوافق مع أسبوع الأصم العربى الذى استمرت فعالياته كل عام منذ 46 عاما للتذكير بحقوق تلك الفئة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ عدة فعاليات للإحتفاء بالصم منها إتاحة سماعات مجانية وفرص تدريب وعمل لأبنائنا من الصم.

كما أعرب المهندس محمد قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الإجتماعى الداعمة لدور المجتمع المدنى والدور الملموس للوزيرة فى حرصها على قضايا ذوى الهمم.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة "سيكو تكنولوجى" دور العمالة من ذوى الهمم داخل الشركة وكيفية حدوث حالة من الإندماج الكامل لهم داخل نطاق العمل مثلهم مثل جميع زملائهم دون تفرقة ويتم التعامل معهم بلغة الإشارة ويحدث ذلك بشكل تلقائى ويومى، مشيرا إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 300 عامل 10% منهم من ذوى الهمم.

ويهدف البروتوكول الموقع اليوم إلى تنفيذ برنامج التلمذة المهنية من أجل التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى محورى تعديل السلوك والتأهيل المهنى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ بعض البرامج التى تستهدف مستفيدى برنامج تكافل وكرامة، والتى تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات المستفيدين الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة مما يساهم فى توفير فرص عمل لائقة وتحسين الدخل للمستفيدين، ومن ضمن تلك البرامج، برنامج التلمذة المهنية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية حيث يأتى تطبيقا لما تتبناه الوزارة من آليات جديدة للتعامل مع برامج التصدى للفقر والذى يعتمد فى مكنونه على نهج اقتصادى اجتماعى تنموى.

وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف النوعى على تنفيذ البرنامج وحشد المستهدفين من قاعدة بيانات الوزارة لبرنامج كرامة وتوفير القاعات الملائمة للتدريبات النظرية بمقرات الوزارة بمحافظتى القاهرة وأسيوط والتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة والشركة المنفذة فى اختيار جهات التدريب والدعم الفنى التكميلى فى حالة الضرورة وتدبير التمويل اللازم لتوفير حقيبة المعدات الخاصة بالتدريب المهنى لكل متدرب، ومكافآت الفريق المعاون (المنسق الميدانى، ومترجم لغة الإشارة).

وتلتزم مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بتوفير عدد مائة (100) متدرب من محافظتى القاهرة وأسيوط وإختيار المتدربين وفقًا لمعايير يتم الاتفاق عليها بين الشركاء الثلاثة وتوفير المدربين المختصين بالتدريب على أخلاقيات العمل ومهارات الحياة المرتبطة بالعمل والإشراف والمتابعة الميدانية للتدريب المهنى وإرسال تقارير المتابعة للوزارة ومتابعة المتدرب من ناحية الالتزام واحترام قواعد البرنامج وتدبير التمويل اللازم للصرف على البرنامج.

كما تقوم شركة "سيكو تكنولوجى" بتوفير المدرب المحاضر الخاص بالتدريب المهنى ومكان التدريب والبوردات التى سيتم التدرب عليها والخامات المستخدمة فى التدريب والتمويل اللازم للصرف على البرنامج، حيث اتفق الأطراف الثلاثة على أن تكون مدة سريان هذا البروتوكول عامين قابلة للتجديد.