اتفاقية تعاون بين حياة كريمة وبنك مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك مصـر، وذلك لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى وتطويرها، بهدف تحصیل كافة التبرعات من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤسسة.





يأتى ذلك انطلاقًا من ريادة بنك مصـر فـى مجـال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره مـن أكبر البنوك المصرية العاملة فى مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال قبول كافة البطاقات البنكية وأيضـا مـن خـلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code و ذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤسسة.

جاء ذلك فى إطار سعى بنك مصر للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهـو مـا يسهم فى تحقيق أهـداف الشمول المالى كأحـد الأهـداف القوميـة للدولـة وتماشـيا مـع سياسات المجلس القـومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث تأتى ثمار هذا التعاون فى صالح المتبرعين و المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتيح لكافة المتبرعين إمكانية التبرع بسهولة و يسر عن طريق الموقع الإلكترونى فى أى وقت.

ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى هذا المجال، حيث كان لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال شبكة الإنترنت لجميع جهات التبرع، من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه، ويعد البنك من أوائل البنوك المقدمة للخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لعملائه خلال من تطبيق محفظة بنك مصر " BM Wallet ".

هذا ويحرص بنك مصر - دائما - على دعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعى لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

جدير بالذكر أن "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" انطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية عام 2019 لتنمية قرى الريف المصرى، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمنى محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالى.

وجاء هذا المشروع القومى لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وذلك سعيًا لتحسين الأحوال المعيشية الإجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، فى 175 مركز يشكلون 8.57 ٪ من إجمالى سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنيه للمشروع.

وتستمر "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" فى حصر المشروعات واحتياجات المواطنين فى كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذى بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى والذى بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع فى العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسى والمتطوعين من جميع الجهات.