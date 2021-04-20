استقبال رسمى لرئيس الوزراء فى مقر الحكومة الليبية

جدة - نرمين السيد - أقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين، وذلك عقب وصوله الى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى.





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