السيرة الذاتية للسيد المهندس مصطفي عبداللطيف ابو المكارم رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد مصر • المؤهل الدراسي : حاصل علي بكالوريوس هندسة مدنية جامعة عين شمس عام 1986 • الوظائف السابقة - رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات خدمة العملاء - رئيس الإدارة المركزية للتوظيف والتدريب - رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص الجمركي - نائب رئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية - نائب رئيس مجلس الإدارة لنقل البضائع - نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة الخطوط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر السيرة الذاتية للمهندس ابوالمكارم رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.