رئيس الوزراء يصل طرابلس في زيارة رسمية

وصل قبل قليل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية (وال).
وكان مدبولي قد توجه ظهر اليوم إلى طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.
والوزراء المرافقون هم: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة.
ومن المنتظر أن يلتقي مدبولي - خلال الزيارة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.
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