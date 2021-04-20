الرئيس السيسي ينعى الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي: كان زعيما وطنيا حكيما

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التشادي الراحل ادريس ديبي، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء في نص برقية الرئيس السيسى: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي ايتنو متأثرا بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين في شمال البلاد، وذلك غداة إظهار نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية فوزه بولاية سادسة وحصوله على 79.3% من الأصوات.

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد، إن "رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة".

وأضاف: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد". كما أعلن الجيش التشادي الاستعداد لإجراء "انتخابات رئاسية شفافة" وإغلاق الحدود البرية.

كما أعلن الجيش مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد.