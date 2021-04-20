استجابة للنائب أحمد زيدان..ادخال الغاز الطبيعي بنظام المشروع والتقسيط

/627889/استجابة-للنائب-أحمد-زيدانادخال-الغاز-الطبيعي-بنظام-المشروع-والتقسيط

استجابة للنائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،تم إدخال الغاز الطبيعي بنظام المشروع وبالتقسيط لأهالى حارة الحداد متفرعة من شارع مسجد الرحمة، وقد تقدم الأهالي بالشكر والتقدير للنائب أحمد زيدان على مجهوداته لإنهاء كافة الإجراءات والحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي بوزيرة التضمن الاجتماعي

هذا والتقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة، وضم الوفد النائب أحمد فتحي، والنائبة أميرة صابر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وشيماء عبدالإله، المتحدث باسم التنسيقية، وكلا من شرين فتحي، ونجوي إبراهيم، والتهامي جمال أعضاء التنسيقية.

كماأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية، وعرض الوفدعدد من المقترحات والافكار التي دعم مجهودات الوزارة .

ووتجدر الإشارة إلى انه سوف يتم الاعلان قريباً عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، يكون نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.