627895 /627895/أجاي-يكشف-عن-أزمته-خلال-شهر-رمضان-وسعد-ضاحكا-هتخسر-يا-صديقي 05:06 م - الثلاثاء 20 أبريل 2021 كشف جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي عن الأكلة المفضلة له في مصر، بالإضافة لحبه لبرنامج رامز جلال، فيما عبر سعد سمير عن سعادته بمسلسسل الإختيار. وقال سعد سمير عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي : " بنحاول دايما يكون عندنا قرب من ربنا خلال شهر رمضان ، وأتابع مسلسل الإختيار مثلما كان الوضع الموسم الماضي". وتابع سعد سمير: " اول لقب حققته مع الأهلي كان بطولة الدوري ، وأول تيشرت قمت بشرائه كان لمنتخب الأرجنتين لان سعره رخيص في سوق الجمعة". وقال أجاي: " يكون من الصعب علينا التدريب خلال شهر رمضان، لكني في هذا الشهر أحب النوم كثيرا بجانب التعبد والقرب من الله". وواصل لاعب المنتخب النيجيري : " أحب مشاهدة رامز جلال في شهر رمضان، ولون شعره مميز، وبشجع نادي شوتجارت ستارز النيجيري ولوني المفضل الأسود، وأول مكان قمت بزيارة الأهرامات في الجيزة، وتزوجت في عام 2017 ". واختتم أجاي: " سجلت أول هدف لي مع الأهلي في مرمى الإتحاد السكندري في بتروسبورت، وفريقي المفضل في أوروبا هو أرسنال، وأكلتي المفضلة هي الطعمية ". تابع موقع دوت الخليج علي

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