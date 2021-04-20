/627896/نبيل-الحلفاوي-عقب-أزمة-مسلسل-الطاووس-أنتم-استحليتم-الحكاية

هاجم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي قرار إحالة صناع عمل مسلسل الطاووس، المذاع على فضائية قناة النهار في تمام الساعة 6:30- للتحقيق بعد عرض أكثر من حلقة.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنان نبيل الحلفاوي على أزمة مسلسل الطاووس، فضلًا عن تفاصيل الأزمة وكواليس العمل.

أول تعليق من الفنان نبيل الحلفاوي عقب أزمة مسلسل الطاووس

غرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" داعمًا مسلسل الطاووس، ومستنكرًا قرار إيقاف عمل بعد رقابته وبثه قائلًا: "ادعم مسلسل الطاووس.. أنتم استحليتم الحكاية ولا ايه؟”.

وتابع “الحلفاوي”: “أنا مشوفتش المسلسل.. لكن موضوع إيقاف عمل بعد اجتيازه المراحل الرقابية ده لازم يبقى في حالات صارخة لا تتكرر إلا كل سنوات.. غير ذلك ستختل المنظومة الفنية تمامًا".

قرار المجلس الأعلى بشأن مسلسل الطاووس

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر مؤخرًا التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل"الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن قدم البعض شكاوى تدينه بالمساس بقيم الأسرة المصرية.

حملة دعم لمسلسل الطاووس عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب هذا القرار، تم تشدين حملة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض نجوم ونجمات الفن لدعم مسلسل الطاووس، من خلال تفعيل هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس"، ومن أبرزهم الفنانة نهى العمروسي ومنى زكي، وكذلك المخرج عمرو سلامة.

صناع عمل مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، خالد عليش، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار، وهبة عبد الغني، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.